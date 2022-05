La potremmo chiamareSenza entrare nel merito della questione, che direi è un'ottima cartina da tornasole sull'ambiente tossico dei social, su come vadano utilizzati con cautela, su come le relazioni andrebbero gestite e come no, la risposta diad un tifoso – con riferimento crostaceo alle virilità di un suo noto ex, al centro come sempre di paucaneuronali querelle con i tifosi dell'una e dell'altra sponda del Tevere – apre un grosso interrogativo. Il calcio può vivere molto meglio senza social?Parto dal sistemone: qua la questione è seria. Leggevo su LinkedIn uno studio fatto sulla finale di Champions League, l'evento per eccellenza del nostro sport preferito:Tradotto: non c'è stato un ragazzino che ha preferito la finale di Champions al suo streamer. Sintesi:ovvero la ripetizione e banalizzazione di questa stessa finale, ma con scuole calcio, valori seri, meno polemiche e più gesti belli, i campioni, le epopee. Questo conta. Ma non come si faceva prima. Va fatto con la lingua di oggi, se qualcuno la sa parlare, tra questi dinosauri, con tutto il rispetto per quelle meravigliose creature che io gli devo.Per invogliare i tifosi a venire allo stadio la Roma ha messo giù la batteria pesante, e gli stessi festeggiamenti in pompa magna – per me sacrosanti, ma lo sapete – sono una mossa ottima per partire al meglio.– molto a volte, quando si parla troppo. Mi chiedo però in ottica più generale: qpur di ingraziarsi l'utente medio degli stessi, che si spera possa diventare utente e fruitore di stadio, merchandising, e compagnia cantante.Quanto potere dovrebbero avere le società sulla comunicazione dei loro tesserati o consorti degli stessi, sul passare valori e non solo stipendi? Quanto potere hanno nel costruire una comunicazione moderna,Mi pare abbastanza chiaro la strada che alcuni guru della comunicazione giallorossa –in primis – hanno deciso di seguire. Al netto del fatto che per me lo sfottò ci sta, la risata ci sta, andare un po' fuori le righe ci sta, e so per certo che per alcuni soggetti non c'è alcuna strategia machiavellica dietro – dovremmo forse pensare un attimino a cosa ci turba, cosa ci fa arrabbiare sotto i vari post,un costrutto, una qualcosa che ci allontani dalla vita monocellulareE se questo sport deve sopravvivere, ha sempre più bisogno di non essere respingente. E questo clima da pollaio eterno lo è, eccome.In casa Lazio, nel frattempo, si parla di futuro con serietà, pare. Il condizionale è d'obbligo: le cose cambiano velocemente, e certi nomi fanno sempre in tempo a diventare altri, peggiori.gli interlocutori sono quasi sempre gli stessi, ma la necessità di fornire all'allenatore del capitale umano serio su cui lavorare mi pare sia stata recepita. Siccome oramai mi sembra di parlarvi come degli amici, fissiamoci questo obiettivo: cominceremo ad avere un certo malumore il primo giorno – i primi giorni dai – di Auronzo di CadoreDa qui si vedrà tutto, nel nostro piccolo. Nel grosso, sarebbe bello se l'hashtag in tendenza non fosse gamberetto.