"Chi vince la Champions? Spero un'italiana, sono in due che se la lottano. Io sono legato a Simone Inzaghi, mi farebbe piacere per lui". Lo ha detto Ciro Immobile, centravanti della Lazio, oggi insignito del premio 'Vincenzo Margiotta' allo stadio Olimpico, nel corso della cerimonia per il premio 'Nando Martellini'. "Lazio stanca? E' faticoso lottare con tante squadre che faranno di tutto per andare in Champions: ci mancano tre partite, ma ce la possiamo fare", prosegue l'attaccante, che poi aggiunge: "Una finale Roma-Juve in Europa League? Per il calcio italiano sarebbe importante. C'è chi dice che il nostro calcio sia indietro rispetto agli altri, ma non è così".