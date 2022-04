La Lazio si aggrappa ancora ai piedi di Immobile. L'attaccante biancoceleste - che all'andata contro lo Spezia siglò una tripletta - è chiamato a trascinare i suoi compagni stasera in una trasferta che può valere molto nella corsa all'Europa. E a suon di gol il bomber di Torre Annunziata può raggiungere un altro traguardo. Nella classifica dei migliori marcatori italiani con una singola maglia può raggiungere Hamrin, a una sola lunghezza di distanza da lui (150 gol, ndr) e mettere nel mirino un'altra bandiera sempre della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta (151, ndr).



Lo stesso ex attaccante argentino, per altro, lo precede nella classifica all time dei goleador della Serie A a girone unico a quota 183. Ciro, a 181, con due reti lo agguanterebbe quindi in entrambe le graduatorie.