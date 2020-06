. La partenza è stata buona, anche se non sono mancate le polemiche. L’App ha raggiunto nella serata di mercoledì un milione di download, piazzandosi in testa alle classifiche delle app più scaricate, ma non sono passati inosservati alcuni dettagli.. Più che giustificate le critiche, per l’ennesimo stereotipo di genere scelto come rappresentazione di normalità della famiglia italiana.Ma come funziona Immuni? L’App si basa sul sistema sviluppato da Apple e Google, parallelo a quello inizialmente proposto dalla commissione europea e poi scartato in seguito alle polemiche su una gestione potenzialmente pericolosa per la privacy dei cittadini. L’App non raccoglie dati personali di alcun tipo ma si basa su un sistema di scambio codici attraverso BLE (Bluetooth Low Energy).. Nel secondo caso invece l’utente che riceve una notifica dall’App di probabile esposizione al contagio, non dovrà fare altro che isolarsi e chiamare gli operatori sanitari per richiedere il tampone.. In alcune regioni mancano i tamponi, in altre i reagenti, in altre ancora i laboratori d’analisi, elementi che allungano enormemente i tempi di attesa del risultato. Questo crea uno scenario inquietante, perché l’unica soluzione in assenza del tampone è la quarantena. Il rischio è quindi di chiedere ai cittadini di isolarsi per diversi giorni, solo sul presupposto di un contagio possibile ma non certo.