In Inghilterra si parla tanto di lei. Imogen Lucie, modella, cosplayer e soprattutto star dei social con gli oltre 431mila follower su Instagram e soprattutto i 4,1 milioni di follower su Tik tok. Bombastica, ha iniziato con video e post legati a Star Wars, ma il suo procace fisico non è passato inosservato fin da subito consentendole una rapida ascesa.



Lei stessa ha dichiarato che il suo decolleté le ha procurato approcci di tutti i tipi (i giornali scandalistici inglese l'hanno accostata a diversi calciatori in Premier) e alcuni di questi altamente sgraditi al punto da costringerla a prendere le distanze anche dai suoi vicini. Sicuramente Imogen non passa inosservata, ecco alcuni dei suoi post e video di maggior successo nella nostra gallery.