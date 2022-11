. L’obiettivo di Giuseppe Deni, il nuovo proprietario del club e attuale presidente dell'Akragas calcio è creare una sintesi tra calcio e business. Gruppi americani e cinesi infatti già strizzano l’occhio alla nuova società e alla possibilità di rinforzarla economicamente. È il nuovo patron a dichiararlo nella conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà, che si è tenuta ieri presso il centro sportivo “Bacchilega”.È infatti lo stesso direttore generale che spiega alla stampa l’ambizioso progetto targato Deni: “L’Imolese non è solo la prima squadra con i suoi risultati lusinghieri delle ultime settimane, ma c’è un settore giovanile e un brand che devono essere valorizzati. È un obiettivo a tendere come lo è creare un accordo con la città per appassionare i tifosi, riportarli allo stadio e per collegarsi con le altre eccellenze locali, dall’autodromo alle altre realtà sportive. Vogliamo posizionare il brand Imolese nel calcio ad alto livello».. Sul modello Monterosi, quello che lo stesso Direttore generale cita in conferenza come esempio di progetto virtuoso cui in passato ha avuto un ruolo centrale. La favola Monterosi che dalla seconda categoria è salita in C in pochi anni. Ingrediente del successo anche quelle alleanze con il territorio e con le realtà sportive che gravitavano intorno alla piccola cittadina di 3000 abitanti. È questo il modello a cui si ispira Conte. Un modello vincente.Una cosa è certa: da Bacchilega il sogno è stato espresso e il corteggiamento è partito. Obiettivi societari fissati, ora testa al campo e al prossimo impegno: la gara di Coppa Italia contro il Padova di questa sera dove l’obiettivo è continuare la striscia positiva di risultati.