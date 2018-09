Ogni tifoso ha il suo beniamino, ogni calciatore ha il suo modello. E tra quelli che hanno ispirato il piccolo Patrick, il gioiello più lucente, insieme a, uscito dal vivaio del, c'è anche Gonzalo. Nelle interviste rilasciate in passato ha sempre parlato di Mattiae Alvarocome giocatori da seguire e studiare; ma si sa,. E la foto insieme al Pipita ai tempi di Napoli ne è la testimonianza più pura.postava su Instagram anni fa il 63 rossonero, con gli occhi a cuore e l'hashtag #. Ildi chi ha visto il proprio idolo, ladi chi sa che può imparare da uno tra i migliori attaccanti al mondo, ladi partire dietro nelle gerarchie, ladi chi sa farsi sempre trovare pronto. Ieri, contro la, gli sono bastati 6 minuti per segnare, far vincere il Milan e far felice un gremito San Siro; 6 minuti per centrare i 3 punti. E per far vedere che c'è già intesa con il- Un impatto devastante per un classe '98 con ilnel cuore e il veleno in corpo: una media gol da urlo,; e gli sono bastati 14 minuti complessivi per realizzare la prima, e pesante, rete stagionale., l'altro 'giovane' (ma da 40 milioni di euro) che sta studiando vicino ada più di un anno:Il ceco, in 90 minuti, ha tirato una sola volta nello specchio. Poi stop, il nulla.