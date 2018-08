Gonzaloe Patrick, Patrick Cutrone e Gonzalo Higuain. Le uniche due prime punte a disposizione di Rino Gattuso sono loro due., la decisione del Milan è stata chiara: puntare fortissimo sul Pipita come titolare e su Patrick come prima riserva.: Gattuso per il suo Milan - che ripartirà dal 4-3-3 della scorsa stagione, almeno inizialmente - vuole due sole prime punte. Troppe le tre della scorsa stagione, l’allenatore rossonero ha ora a disposizione un attaccante potenzialmente da 20 gol in campionato (Higuain) e, dopo il rinnovo di contratto sottoscritto col Milan.- A mercato chiuso, ormai manca soltanto l’annuncio ufficiale del Milan. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, qui tutti i dettagli ). Un segnale forte del Milan: puntare su Higuain e poi su Cutrone. Senza il Pipita, Gattuso ha solo il prodotto del settore giovanile rossonero per giocare da centravanti. La scorsa stagione ha fatto anche l’esterno d’attacco a sinistra, al posto di Hakan Calhanoglu, ma. L’arrivo di un esterno offensivo come Samu Castillejo è un’importante indizio in questa direzione.- Higuain fermo per una squalifica o per un raffreddore? C’è Patrick Cutrone,, che ne apprezza qualità tecniche e soprattutto morali. Quella fame che tanto ha contraddistinto l’allenatore rossonero in carriera e che possiede anche Patrick. “, ha detto Cutrone. La voglia di Milan è tanta, di sentirsi importante nei rossoneri, proprio come nella scorsa stagione. Partito da ultimo attaccante nelle gerarchie, è diventato il primo. Adesso c’è Higuain davanti, ma Cutrone vuole ritagliarsi il suo spazio anche in questa stagione. E il Milan crede in lui:@AleCosattini