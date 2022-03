IL

TABELLINO

JUVENTUS-LIVERPOOL 2-0

MARCATORI: 66' Miretti, 68' Chibozo



Juventus (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango (82' Fiumanò), Muharemovic, Turicchia; Mulazzi, Bonetti, Miretti (92' Rouhi), Iling; Soulé (82' Hasa), Chibozo (86' Cerri). All. Bonatti.



Liverpool (5-4-1): Mrozek (25' Hewitson); Bradley, Quansah, Corness, Koumetio, Beck (76' Balagizi); Mabaya, Morton, Cannonier (76' Jonas), Norris; Woltman. All. Bridge-Wilkinson

Lafirma una nuova grande pagina per il calcio italiano in Europa e, la Champions League per le formazioni Under 19 d'Europa, dopo la Roma che nel 2015 arrivò in semifinale e si arrese contro il Chelsea che poi vinse il torneo. I ragazzi di Andrea Bonatti si impongono con personalità e con forzaCi sono volute 8 edizioni di Youth League e una partecipazione alla NextGenSeries per vedere un risultato così importante per la formazione Primavera (o meglio Under 19) bianconera che fino a questa annata non era mai andata oltre gli ottavi di finale.e che parte da lontano, ma che si fonda su undi alto livello, ma anche di giocatori in rampa di lancio che presto potrebbero anche essere utili alla prima sqaudra di Massimiliano Allegri come, oggi fra i protagonisti, ma già più volte convocati. Giocatori che spesso hanno un'età media inferiore a quella dei rivali nel campionato italiano ma che, proprio per questo, riescono a maturare più in fretta a prima dei rivali anteponendo il percorso ai risultati. Oggi iniziano ad arrivare anche quelli. Applausi.