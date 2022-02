Lanon sa proprio fermarsi e, nonostante nella giornata di ieri molti dei ragazzi allenati dasiano stati precettati ancora una volta da José Mourinho per l'emergenza della prima squadra (con i gol di Bove (2002) e Volpato (2003) che lo hanno salvato nella sfida contro il Verona), anche contro il Milan Primavera i ragazzini terribili giallorossi sono riusciti a trovare 3 punti (2-1 al triplice fischio) che confermano un primato in classifica ormai intoccabile. Protagonista assoluto del match è statouno dei giocatori di maggior talento e prospettiva dell'intero organico.Un centrocampista centrale puro allenato da Alberto De Rossi a Roma chi potrà mai avere come idolo e punto di riferimento se non l'ex capitano giallorosso Daniele De Rossi (figlio dell'allenatore)? Nato a Sora nel 2004cresce con la passione giallorossa nel cuore e a 14, appena possibiledove, fin da subito, si ritaglia un posto centrale nelle varie selezioni giovanili e con le Nazionali under dell'Italia.Segno che la qualità c'è e che l'inseguimento all'idolo Daniele De Rossi può portare delle soddisfazioni.perché l'ex capitano giallorosso faceva della frenesia agonistica, abbinata ad un ottimo piede, il suo punto di forza, mentreper dare una soluzione di gioco ai suoi compagni (un po' alla Brozovic per un parallelo nei top club di Serie A)., complice la squalifica di Volpato e le numerose assenze, Faticanti è stato però utilizzato in un ruolo più avanzato e anche lì non ha sfigurato, anzi,, la sterzata nel breve e il destro a giro a battere il compagno in Under 19 Desplanches. Applausi, come quelli che spesso riceve dai tifosi giallorossi che già bene lo conoscono. E la Roma su Faticanti punta per davvero tanto che il giocatore ha già firmato il suo primo contratto da professionista e si sta lavorando a un potenziale prolungamento.