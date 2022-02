Impresa di Sofia Goggia, medaglia d’argento nella discesa alle Olimpiadi di Pechino. Con lei sul podio della discesa libera Nadia Delago, bronzo. L’atleta bergamasca, a 23 giorni dall’infortunio al ginocchio (parziale lesione del legamento crociato e micrfrattura del perone), è riuscita non solo a tornare sugli sci, ma anche a farlo in modo più che competitivo. Va vicinissima all’oro Sofia, campionessa in carica nella specialità, battuta per soli 16 centesimi dalla svizzera Corinne Suter.



“Sono orgogliosa di questa medaglia”, dice Sofia dopo la gara. “Non era affatto scontata dopo l’infortunio di tre settimane fa a Cortina. In gara ho avuto buone sensazioni, nella parte centrale credo di aver preso un po’ di vento. Sotto ho perso tutto, i piani non sono il mio forte, ma sono comunque contenta. Se nei giorni scorsi mi avessero detto che avrei fatto argento, avrei firmato”. E poi ancora: "Ho dato tutto quello che potevo. Sono stata davvero contenta della mia sciata. Mi sentivo come se la velocità fosse lì nella parte alta perché saltavo davvero molto, ovunque. È ancora una medaglia. È ancora una grande medaglia. È una medaglia incredibile per le condizioni degli ultimi 20 giorni



Ma l’Italia festeggia anche per Nadia Delago, che finisce terza, medaglia di bronzo. Una sorta di debutto per lei, classe 1997, sorella minore dell’altra azzurra Nicol, che ha chiuso undicesima. Successi che si aggiungono all’argento di Federico Brignone in superG. Arrivano a 13 in totale le medaglie conquistate dall’Italia a Pechino.