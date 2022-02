“Sì, l’argento nel gigante è una grande cosa. È stata battuta dalla più forte, la svedese Hector. Ma nemmeno era la gara ideale per Fede, che nella stagione ha fatto molto meglio in superg. Penso proprio ci divertirà ancora, questa splendida figlia d’arte dal cuore milanista”.“Sfegatata! Si è esaltata per la doppietta di Giroud nel derby, l’ha vista in streaming e la carica le è servita. Poi la sua è una storia molto italiana, nel senso migliore del temine”.“Prima fammi dire che Fede è impegnata in prima persona nella lotta all’inquinamento, si da’ da fare per togliere un po’ di plastica dal mare e non sono tanti i campioni che si spendono per cause del genere. L’azzurra ha una bravissima manager, Giulia Mancini, una che comprende il valore sociale dello sport, una che ha lavorato con Antonio Conte, con Alex Schwazer, con Carolina Kostner E poi c’è la sua mamma…”“Lei. Ninna è stata una eccellente slalomista negli Anni Ottanta del secolo scorso, vinse anche gare di Coppa del Mondo. Ha trasmesso il Dna della passione alla figlia, ma senza mai interferire con la carriera dell’erede. Ninna adesso fa la giornalista, abbiamo trascorso un po’ di tempo insieme giusto una settimana fa. Mi ha detto: Fede sta preparando la valigia per la Cina e io come tutte le mamme le ho raccomandato di non andare troppo forte, di non prendere rischi eccessivi. Poi ha strizzato l’occhio e ha aggiunto: segretamente spero non mi dia retta!”“Meglio la bergamasca Sofia dell’Atalanta del Gasp. Sembra quasi che l’eliminazione dalla Champions abbia tolto l’anima ai nerazzurri orobici. Domenica contro la Juve di Arrivabene rischia di passare l’ultimo treno. Per inciso, è vero che uno come Vlahovic potendo lo avrebbero preso tutti però l’ha comprato il mio amico Iron Mauri e scusa se è poco”.“Tanto di cappello a Feuz, lo svizzero è un fuoriclasse. Dominiq non è inferiore ma ha perso un’occasione, forse l’ultima, temo che per il 2026 sia troppo vecchio”.“Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, preferisco restare concentrato sulla semifinale della coppia azzurra nel curling, se non altro mi arrabbio meno…”di ​Daniela Bertoni