L'Inter pensa al futuro e per farlo vuole blindare il proprio presente. E uno dei perni su cui ruota la formazione allenata da Antonio Conte è sicuramente Samir Handanovic. Il portiere sloveno, divenuto capitano dopo che la fascia è stata tolta a Mauro Icardi è costantemente uno dei migliori in campo anche in questa stagione e il club nerazzurro è pronto a blindarlo.



RINNOVO IN ARRIVO - Il suo contratto ufficialmente è in scadenza il 30 giugno 2021, ma da parte dell'Inter è sempre arrivata la conferma della volontà di non fermarsi a quella scadenza. Ovviamente la ricerca di un portiere giovane da affiancargli è già partita, ma senza alcuna fretta e, per questo, è in arrivo per Handanovic anche il rinnovo di contratto. Le parti, infatti, hanno già trovato un principio di intesa per un prolungamento annuale con aumento dell'ingaggio.







UN ORGOGLIO - Arrivato in nerazzurro ormai nel lontano 2012, Handanovic chiuderebbe con il nuovo contratto dopo 10 anni di militanza in nerazzurro. Da capitano, il portiere sloveno ha ribadito più volte di non sentirsi un supereroe, ma soltanto un privilegiato. Perché, come detto a DAZN, "Difendere la porta dell'Inter è un privilegio, il sogno di tanti bambini".