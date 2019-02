Protagonista in campo e anche fuori dal campo, con un bel gesto che ha strappato gli applausi del pubblico presente in studio e di quello televisivo della trasmissione di Canale 5 "C'è posta per te". Parliamo di Mario Balotelli, autore contro l'Angers del terzo e del quarto gol con la maglia del Marsiglia dal giorno del suo arrivo, tornato prepotentemente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo fondamentale per il futuro del club e per quello di Supermario, che torna a candidarsi per un posto nella Nazionale di Roberto Mancini: "Ho sempre voluto giocare per l'Italia. Io sono nato qui e ho sempre voluto indossare la maglia azzurra".



Un sogno azzurro che torna a prendere forma, un sogno come quello regalato a Gabriele, fratello di Amedeo Grieco, della nota coppia comica "Pio e Amedeo", ospiti a loro volta della trasmissione di Maria De Filippi. Oltre al consueto show fatto di gag e battute, il duo foggiano ha convinto Balotelli a firmare un contratto per l'acquisizione di un'automobile dal costo di 13mila euro per il ragazzo, nato con una malformazione alla mano e fresco di patente. Due gol in campo, una che vale altrettanto all'esterno del rettangolo verde: cose da Supermario.