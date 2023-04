Il 22 aprile si avvicina. La Giornata della Terra sarà un momento per riflettere e sensibilizzare su un argomento sempre più centrale nel nostro tempo: la salvaguardia del nostro pianeta. E per coinvolgere sempre più persone, Green&Blue ha lanciato un appello al mondo del calcio con la petizione ‘Capitani per il clima’.



Quattro campioni e capitani italiani, Alessandro Del Piero, Domenico Berardi del Sassuolo, Davide Calabria del Milan, Matteo Pessina del Monza sono i primi firmatari del testo. Con questo si chiede alla Lega calcio maschile e alla Divisione calcio femminile (FIGC) di far indossare ai capitani di tutte le squadre la fascia con "strisce del clima" o altre fasce rappresentative per l'ambiente nelle giornate di campionato del 22 e 23 aprile.



La fascia conterrebbe un grafico colorato, elaborato dallo scienziato del clima britannico, Ed Hawkins, per dare una rappresentazione visiva dell'aumento delle temperature sulla Terra negli ultimi cento anni. Le "strisce del clima" (warming stripes) sono già state indossate da calciatori inglesi, politici e da attivisti. La Serie A si è già impegnata in numerose campagne di sensibilizzazione contro, per esempio, la guerra in Ucraina e il razzismo