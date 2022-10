. Qualche meccanismo da registrare, alcuni errori individuali, passaggi a vuoto interi come quello di Udine: sta di fatto che quando non si gioca a San Siro sono dolori per Onana e Handanovic.. Siamo esattamente agli antipodi: con i gol subiti da Torino e Roma nell'undicesima giornata,, appunto appena 3. Invece,C'è di più:. Durante il primo tempo, in casa, l'Inter ha fin qui preso gol solo da Dybala. Gli altri due che sono riusciti a far gol in casa di Skriniar e compagni sono stati Smalling nella stessa partita e Okereke, entrambi nei secondi tempi.In, mentre a Barcellona - non era certo facile - Onana ha raccolto altre tre volte il pallone in fondo al sacco.Si può precisare che in campionato l'Inter ha affrontato Udinese, Milan, Lazio, Fiorentina, Sassuolo e Lecce in trasferta e Torino, Cremonese, Spezia, Salernitana e Roma in casa,. E Inzaghi dovrà sicuramente lavorarci.