. Da capitano, a 19 anni, hai collezionato 117 presenze con i Lancieri e hai guidato la tua squadra fino alle semifinali di Champions League, confermandoti titolare inamovibile anche della tua nazionale. In estate ti compra la Juve, per la cifra record di 75 milioni più bonus. Le aspettative sono alte, altissime, e tu non inizi bene.: la squadra gioca male, tu giochi male e con l'Inter, alla prima da titolare, fai anche un autogol. Inizia la stagione ufficiale e,: ci sei tu, sempre, fisso, a fianco di Bonucci.