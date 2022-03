La Procura della Federcalcio - come si apprende dall'Ansa - ha aperto un'indagine d'urgenza sul consigliere di Lega Gaetano Blandini, eletto con l'appoggio della cordata Lotito, che avrebbe pronunciato insulti nei confronti dei dirigenti della federazione in una riunione tecnica ieri.



Al presidente Gravina è stato infatti riferito che Blandini avrebbe detto "in federazione sono drogati e ladri": su queste basi Gravina ha fatto un esposto alla Procura che ha immediatamente aperto l'inchiesta.