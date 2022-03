Anche quest’anno il campionato francese è guidato dalche, dopo la delusione del secondo posto dell’anno scorso alle spalle del Lille e la bruciante eliminazione dagli ottavi di Champions League per mano del Real Madrid delle scorse settimane, è costrettoa resettare e a rilanciare di nuovo il suo progetto. In Francia però nessuno è stupito dal primato della formazione di Pochettino, che dopo aver realizzato una stellare campagna acquisti è obbligato a vincere all’interno dei confini della propria nazione. E cosìLa squadra bretone l’anno scorso è riuscita a piazzarsi sesta e questa posizione gli è servita a partecipare alla nuova competizione europea, la Conference League. Quest’anno la squadra allenata da Bruno Génésio sta riuscendo a fare meglio dell’anno passato:e si trova a solo un punto dal secondo posto occupato dal Marsiglia.Il capocannoniere della squadra è Martin Terrier: il venticinquenne solitamente occupa il ruolo di ala sinistra ed è riuscito a segnare ben 16 gol ma altrettanto bene sta facendo l’attaccante Laborde che per ora ha realizzato 11 reti in campionato.. Il giovane esterno belga è stato tra i più pericolosi nel quarto di finale dell’Europeo tra Belgio e Italia, creando scompiglio nella difesa azzurra. Il belga non è ancora riuscito a sbocciare ma la giovane età e l’enorme talento giocano a sua favore e per questo motivo ha attirato gli occhi delle big d’Europa. Il belga non è l’unico talento della squadra francese, sono riusciti a mettersi in mostra ancheIl primo è un attaccante che ama partire sulla fascia e accentrarsi, il ghanese è cresciuto nel Nordsjaelland e appena arrivato in Francia è riuscito a stupire per i suoi strappi e per la sua specialità, il tiro a giro. Loic Balde invece è un centrale difensivo, preso in estate dal Lens, che ha già disputato delle partite con la nazionale U21 francese e potrebbe diventare un pilastro della nazionale maggiore. Intanto il Rennes se lo gode e lo ha fatto diventare un punto fermo della squadra., ciò che stupisce è la sua bravura nel servire i compagni e nel costruire il gioco ma è anche bravo tecnicamente ed ha una buona struttura fisica. Il Rennes è riuscito a costruire una squadra con giovani talenti ma anche con giocatori di esperienza come Laborde, Bourigeaud e Santamaria.Dopo aver dominato il proprio girone di Conference League è uscito dalla competizione agli ottavi di finale contro il Leicester. In campionato invece è riuscito a vincere le ultime 5 partite, segnando ben 20 reti e subendone 6. La prossima partita sarà importante per il Rennes che ospiterà il Nizza; quest’ultimo attualmente occupa la quarta posizione e una vittoria potrebbe far allungare sulle rivali e avvicinare la qualificazione alla prossima Champions League. Il presidente Pinault, dopo aver speso più di 70 milioni sul mercato ,vuole che la sua squadra faccia il salto di qualità e possa nelle prossime stagioni destituire il PSG, come ha fatto nella scorsa stagione il Lille.