Douglas Costa di ritorno al Bayern Monaco. Ne è sicura la Bild, che oggi ha parlato dell'interesse del club tedesco per l'esterno offensivo brasiliano, che in Baviera ha giocato due stagioni, mettendo insieme 77 partite, 14 gol e 27 assist. Un gradimento che nelle ultime ore si è trasformato in una proposta: prestito fino a giugno, con la possibilità di discutere in estate di un eventuale trasferimento definitivo. Il brasiliano - scrive il quotidiano tedesco - non si aspettava di giocare così poco (al netto degli infortuni), per questo motivo sarebbe disponibile a un ritorno in Germania.



NON SI MUOVE - Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com la Juventus non ha nei piani l'addio dell'ex giocatore dello ​Shakhtar Donetsk. Douglas Costa non sta giocando molto nell'ultimo periodo (120 minuti nelle ultime 7 partite, in tutte le competizioni), ma è considerato una risorsa da Sarri e dal club. Non parte, insomma, lo scenario potrebbe cambiare solo se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile.