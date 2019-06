Lazio, dalla Germania sono certi: Schurrle è in rotta con il Borussia, la Lazio ci prova. 28 anni, non vuole più rimanere in Bundesliga, in Germania assicurano che la Lazio vorrebbe prenderlo in prestito, per saggiarne lo doti. Ma il club di Dortmund non ci sta.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, i tedeschi vorrebbero una cessione definitiva. Non sono disposti ad accollarsi oltre l'ingaggio monstre di Schurrle, 5,5 milioni, che per la Lazio però è proibitivo. Per questo sta guardando altrove, aspettando l'occasione.