Forti abbastanza anche per un paese come la Polonia, che da anni ormai vira decisamente a destra e che proprio sul tema della persecuzione della popolazione di origine ebraica deve fare i conti con una cattiva coscienza perennemente incombente. E adesso che sono state rese pubbliche hanno provocato un'ondata di sdegno anche sul piano internazionale. Fino a raggiungere i piani alti della Fifa, poiché il caso è stato immediatamente segnalato alla federazione calcistica internazionale affinché assuma provvedimenti.A segnalare il fatto è stata l'associazione Never Again, impegnata in una campagna per l'espulsione della violenza e del razzismo dagli stadi. Nel quadro di tale campagna l'associazione ha inviato un questionario via mail a una platea di soggetti molti fra i quali anche molti appartenenti al mondo del calcio. E fra i destinatari c'era l'arbitro Araszkiewicz da Poznán. Che però ha replicato a modo suo, con una mail datata 5 ottobre i cui contenuti sono stati resi noti pochi giorni fa.. Il che è già cosa altamente improbabile. Quindi è venuto fuori al naturale con le proprie idee in tema di antisemitismo.Ha definito l'iniziativa di Never Again “soltanto un'altra sciocchezza inventata dai centri ebraici, chissà per quale scopo”, per poi piazzare l'affondo deciso:E rendere i polacchi antisemiti e parlare dei campi di concentramento polacchi è la più grande stronzata... da parte degli ebrei nel dopoguerra ”.Avrebbe potuto limitarsi a non rispondere al questionario. E invece è andato a cercare lo scontro. Consapevole di ciò che avrebbe potuto provocare.Per questo essa è stata successivamente inoltrata alla Fifa, che adesso dovrà valutare cosa fare. Di sicuro l'episodio è allarmante, né lo si può sminuire affermando che si tratti di un comportamento personale.. E questo è l'aspetto più allarmante dell'intera vicenda.@pippoevai