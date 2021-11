Nuovi guai in vista per Joseph Blatter e Michel Platini. Gli ex presidenti di Fifa e Uefa sono stati incriminati in Svizzera, dove i procuratori federali hanno dichiarato che non esisteva alcuna base legale per i 2 milioni di dollari pagati nel 2011 a Platini, considerati dai due un compenso per il lavoro come consulente della Fifa nel periodo 1998-2002: "Questo pagamento ha danneggiato la Fifa e ha arricchito illegalmente Platini".



Entrambi saranno processati davanti al tribunale penale di Bellinzona: Blatter è accusato di frode, appropriazione indebita di fondi Fifa e cattiva gestione oltre a falsificazione di un documento; Platini è accusato di frode, appropriazione indebita, falso e complice della presunta cattiva gestione di Blatter. Rischiano una condanna fino a 5 anni.