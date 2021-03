. Un poco per la difficoltà nel far capire a tutti che le misure di sicurezza adottate per la difesa non erano frutto di un capriccio, moltissimo però a causa del fatto che lea nostra disposizione potevano soltanto mitigare il fuoco nemico, ma non sovrastarlo. Così si tappava un buco e subito dopo se ne apriva un altro.La fortuna è venuta in soccorso dell’intelligenza scientifica facendo in modo che si realizzasseNon era infatti mai accaduto prima nella storia dell’umanità che venisse trovato. Uno strumento essenziale che, si pensava, potesse essere usato in maniera assolutamente democratica rispetto all’intera popolazione del mondo senza ingiustificabili distinguo frutto di egoistiche alchimie economiche e di profitto. A coloro i quali si domandano, ad esempio, come mai il piccolosia riuscito a immunizzare praticamente tutta la sua popolazione, la risposta è facile da dare.Ora, finalmente, anche l’Europa si è decisa a farsi sentire dalle multinazionali farmaceutiche e soprattutto l’Italia ha fatto la voce grossa con il premier Draghi il quale, come ex banchiere, sa perfettamente come funziona la macchina del business.della varie aziende produttrici e forse anche lo Sputnik russo. Una notizia “chiave” per aprire e chiudere definitivamente la partita e ricominciare una vita normale.A due condizioni precise e irrinunciabili. La prima, dichiarare defunta una volta per tutte la strategia dell’Italia a tre o a quattro colori. Imporre, con ogni mezzo democratico e se non bastasse anche ”cinese”,. La seconda, sfruttare il periodo diper avviare e attuare una campagna di vaccinazione a tappeto e h 24 e per tutti in tutti i luoghi e gli spazi disponibili, dagli stadi ai palazzetti dello sport dai cinema ai teatri dalle discoteche alle chiese, dove opereranno medici, infermieri, farmacisti e uomini o donne dell’esercito.