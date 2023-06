destinati ad alimentare i sogni dei tifosi delle squadre di Serie A spesso e volentieri figurano quelli degli, che più di chiunque altro stuzzicano le fantasie nell'immaginario collettivo e riescono nel duplice intento di far vendere più magliette alle società e di rendere più concrete le proprie ambizioni sportive. Nell'effetto domino delle punte destinato a tenere banco in questa finestra di mercatoTanto da attirare l'interesse di squadre maggior blasone e status rispetto a quelli attuali. Parliamo di- Destini che potrebbero essere persino incrociati quelli dei centravanti di Salernitana e Spezia, come obiettivi comuni di tante formazioni del nostro campionato alla ricerca di giocatori con le loro caratteristiche fisiche e tecniche per rinforzare i rispettivi reparti offensivi e a cifre di mercato più abbordabili che per molti profili alternativi provenienti dall'estero. Prossimo al riscatto da parte della Salernitana per i 12 milioni di euro pattuiti un anno fa col Villarreal,Una valutazione impegnativa ma tutt'altro che inarrivabile per le big in cerca di gol certi (sono stati 16, insieme a 6 assist, nella Serie A andata da poco in archivio):hanno avuto i primi contatti con l'entourage del senegalese,nel caso in cui non riuscisse a concretizzare il ritorno di Lukaku dopo aver già messo le mani su Thuram.- Gran parte delle squadre coinvolte nell'affaire Dia sono altrettanto attente in merito alla situazione diin piena bagarre per una salvezza poi sfumata nello spareggio perso a Reggio Emilia contro l'Hellas Verona e che oggi,intorno ai 10 milioni di euro. La Fiorentina, non convinta appieno dal rendimento di Jovic e alla ricerca di una valida alternativa di Cabral, ci fa più di un pensiero, alla pari di una Roma orfana per diversi mesi dell'infortunato Abraham e del Torino. Ma attenzione all'inserimento proprio della Salernitana, che in caso di cessione di Dia potrebbe dirottare parte degli introiti sul bomber francese per completare la rosa a disposizione di Paulo Sousa.