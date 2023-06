Quella in cui stiamo per entrare non sarà solo l’ultima settimana di questo giugno 2023 ma anche la prima, dopo un lungo corteggiamento, diIl ds delvive giorni da separato in casa nel club die, se tutto andrà come da programmi, riuscirà a liberarsi dalla sua attuale squadra per celebrare un matrimonio con la Vecchia Signora, del quale si parla ormai da mesi.tra l’ex Carpi e i bianconeri, una voglia comune di lavorare insieme destinata a concretizzarsi a breve. Nei primi giorni della prossima settimana avverrà ildal Napoli, mentre in quelli diGiuntoli sarà presentato dalla Juve, queste le tempistiche secondo La Gazzetta dello Sport.- L’inseguimento della Juventus a Giuntoli dunque parte da lontano e arriva a damagrazie allo stesso ds.e far sì che potesse iniziare a lavorare fin da subito coi bianconeri. Pur legato da un altro anno di contratto col Napoli, lo scopritore di Kvaratskhelia non dovrà attendere il 2024, o settembre, come qualcuno aveva ipotizzato, per sedersi alla scrivania della Continassa. Il motivo? I milioni che l’uomo mercato, artefice dello scudetto azzurro, lascerà sul tavolo.. In questo modo, tra premi e normali arretrati,Sarà con lui che avverrà il primo colloquio per capire se c’è, come pare, la volontà di tutti di proseguire insieme e, soprattutto, per stabilire i piani tecnici di una stagione che dovrà essere diper la Juve. Max continua a dire no all’e lo fa per imbarcarsi, con Giuntoli, in questa nuova avventura per far risalire il club. A supportare il nuovo ds, una struttura ben consolidata e rafforzata dal rientro in pianta stabile di Claudio, gestore della Juve Next Gen, e dalla promozione di Giovanni. È stato lui a portare avanti le prime trattative bianconere e sarà lui stesso a fare da spalla all’ormai ex Napoli. Finora il mercato ha detto:Una buona base da cui ripartire. Ora il focus sarà sul centrocampo, dove si stringe pere si tengono vive le piste di scorta qualora il francese dovesse smentire quell’ottimismo che si respira alla Continassa su questa vicenda. Proseguono fitti i colloqui anche conper, società con cui lo stesso Giuntoli ha più volte fatto affari, così come il Lille di Weah, sarà un caso… Definite poi le prime mosse, sarà da aprire ilsono due totem della Juve ma non sono incedibili, anzi, con la giusta offerta potrebbero partire. Un po’ come successo nell’ultimo Napoli, il ds ha dimostrato che, anche dopo cessioni importanti, si possono ottenere grandi risultati. Giuntoli chiede tempo e fiducia, d’altronde lui sa come si fa.