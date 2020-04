In Spagna celebrano i 50 anni dell'ex Lazio ed Inter Diego Pablo Simeone, 'el Cholo'. L'allenatore dell'Atletico Madrid ha vinto tutto, gli manca solo quella maledetta Champions, sfuggita per ben due volte in finale contro il Real Madrid. Ma Marca.com lo esalta: '50 anni di puro calcio".



SIMEONE LAZIO - Il Cholo ha dedicato la sua intera esistenza al calcio. La sua prima parola è stata 'gol', e oggi si celebra "mezzo secolo di un patrimonio del calcio". 20 trofei totali, dopo una lunga carriera in campo, dove "non gli piace concedersi una sconfitta né in allenamento né in qualsiasi ambito della vita". Un "uomo di calcio, caratterizzato da passione e dedizione per il calcio, costantemente analizzato, con lo studio dei migliori, gli occhi sempre aperti per capire dove andare di preciso.