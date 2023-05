Il quotidiano spagnolo Sport torna a parlare della situazione Amrabat. Il Barcellona fa davvero sul serio per il marocchino ed è pronto ad entrare in trattativa con la Fiorentina, si legge, forte della volontà del calciatore di vestire il blaugrana. Dall'altra parte, la Fiorentina non si opporrebbe ad una cessione ma vorrebbe massimizzare l'incasso, se il mediano dovesse partire. Per questo motivo, il club di Viale Fanti ha intenzione di far leva sui tanti interessamenti provenienti dalla Premier League.