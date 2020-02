Secondo Marca, non c'è soltanto il Barcellona a condurre la corsa per acquistare Lautaro Martinez nella prossima estate. L'attaccante argentino potrà davvero lasciare l'Inter per i 111 milioni di euro della clausola rescissoria: questa la cifra intoccabile, il Real Madrid sta provando a inserirsi in maniera seria e forte, Lautaro è già stato avvisato del tentativo del Real. Lo conferma la stampa spagnola, testa a testa per Lautaro Martinez: l'Inter è allertata, Barça e Real lo vogliono.