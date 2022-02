Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore dell'Inter, Paul Ince, ricorda con piacere il periodo che ha trascorso in nerazzurro.



"Anni all'Inter i più belli della mia carriera. Non me ne sarei mai andato, l’ho fatto solo per ragioni familiari. Ancora canto il coro dei tifosi per me. Lukaku ha sbagliato ad andarsene, era adorato. Barella nuovo Governatore? Mi piace ma l'unico Governatore è Paul Ince".