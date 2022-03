Alex Sandro e Bernardeschi. Sono loro due i i calciatori che, per secondi dopo Dybala, sono stati ascoltati come persone informate sui fatti dai magistrati che indagano sui conti della Juve nell’ambito dell’inchiesta “Prisma”, con l’accusa per i bianconeri di falso in bilancio.



RIEPILOGO - I calciatori nel marzo 2020 avevano concordato con il club di congelare alcune mensilità a seguito del lockdown imposto dalla prima ondata di Covid. Non sarebbe stata però depositata regolarmente tutta la documentazione dell’accordo stipulato attraverso delle scritture private, che riguarderebbe il differimento di tre mensilità su quattro e non la rinuncia totale dei salari come riportato dalla relazione finanziaria del 30 giugno 2020.