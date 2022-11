"Non rispetta gli orari, annulla di continuo gli incontri, fa riunioni in sauna, dal barbiere o dal podologo. E poi ci sono: piani disastrosi, acquisti senza senso e soprattutto «un utilizzo eccessivo di plusvalenze artificiali», che danno un «beneficio immediato», ma costringono a un «carico ammortamenti» per gli anni successivi., di cui poi prenderà il posto. Cherubini scrive su un foglio con il, con tanto di titolo:Come si legge su Repubblica, quegli appunti — trovati dai finanzieri nella sua scrivania durante una perquisizione — sarebbero diventati un elemento d’accusa nell’inchiesta che la procura di Torino ha avviato sui conti del club bianconero. Cherubini riporta critiche sulla gestione di Paratici — «Giudizi e valutazioni cambiano ogni giorno» — così come sulla strategia utilizzata: «Piano recupero bilancio disastroso, — forma +sostanza».I report sulla situazione finanziaria nelle mani degli investigatori descrivono preoccupazioni ma anche strategie per arginare le perdite. «On track ma su una bumpy road. Riduzione stipendi e plusvalenze sono operazioni chiave per la messa in sicurezza. Speriamo nel vaccino per lo stadio ma è difficile»,Una frase che per i pm, si legge sempre su Repubblica, è la conferma che i cartellini gonfiati dei calciatori e gli accordi paralleli per la restituzione (sotto forma di buonuscita o di premio fedeltà) degli stipendi a cui avevano rinunciato per il Covid siano stati la strategia per far quadrare i conti.