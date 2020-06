Ha preso il via oggi, con l'udienza preliminare presso l'aula del carcere Le Vallette di Torino, il processo contro 22 rappresentanti del tifo organizzato della Juventus, accusati a vario titolo di estorsione (per ottenere biglietti dalla Juve), violenza privata (contro tifosi della curva) e, contestata a cinque imputati, di associazione a delinquere. Un processo che nasce dall'inchiesta Last Banner, condotta dalla Digos, e che ha evidenziato i comportamenti di alcuni dei più importanti esponenti della galassia ultrà torinese.



La Juventus, rappresentata dal legale del presidente Andrea Agnelli - l'avvocato Luigi Chiappero - e da quello dell'addetto ai rapporti coi tifosi Alberto Pairetto ha depositato la richiesta di costituirsi parte civile in virtù delle ripetute minacce e tentativi di estorsione subiti dal 2014 al 2016 per mano degli ultras oggi imputati.