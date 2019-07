Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio del pm Antonino Nastasi a Giorgio Galanti, medico indagato per omicidio colposo per la morte di Davide Astori, deceduto per infarto cardiaco a Udine il 4 aprile 2018. Galanti, infatti, è stato l'ultimo a firmare l'idoneità sportiva all'ex capitano viola. La Procura, nelle scorse settimane, aveva rinvenuto un certificato datato 10 luglio 2017, considerato falso dal pm Nastasi. Come riporta l'Ansa, Galanti ha negato l'accusa: "Il mio assistito - ha dichiarato il suo avvocato Sigfrido Fenyes - ha risposto alle domande e ha chiarito che non è stato redatto nessun falso".