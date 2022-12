Nove club rispetto agli 11 iniziali sono stati tirati nuovamente in ballo dalla Procura della Figc in seguito alla ricezione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Torino e dell'inchiesta Prisma. Nella richiesta di riapertura del processo non sono infatti presenti né il Chievo Verona, oggi fallito, ma soprattutto il Napoli che, con l'affare Osimhen con il Lille era inizialmente stato ampiamente preso in considerazione.



Come mai questo cambio di rotta? La motivazione è semplice ed è legata proprio alla natura degli atti revisionati dai procuratori della FIGC. Essendo legati all'inchiesta sulla Juventus, non sono emersi nuovi fattori che mettano in discussione la decisione presa dal giudice sull'operazione portata avanti dal Napoli per l'attaccante nigeriano.