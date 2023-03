, praticamente tra un mese e mezzo,In pratica, dopo tanta spasmodica attesa,: se gli imputati (tutti assenti in aula) verranno rinviati a giudizio, se sarà demandata alla Cassazione la decisione sulla competenza territoriale del processo, se verranno accolte tutte le istanze delle parti civili. Nulla di nulla.I tempi quindi si allungano, eo, che diventerebbero automaticamente due nel caso di ricorsi in appello e Cassazione.Tre anni (ipotetici) contro pochi mesi (reali). E con la FIGC che , dopo tutto il casino che ha sollevato, ha deciso a sorpresa di non costituirsi nemmeno parte civile. Anomalia nelle anomalie.Il presidente Gravina prima dichiara cheimpugna la decisione del Tar sulle carte Covisoc presentando immediato ricorso al Consiglio di Stato, eppoi non si pone parte lesa nel processo ordinario. Qualcosa non torna.Il rinvio a maggio della prima udienza sul caso Juve ripone inoltre in discussione il tema suSoprattutto quando la materia in giudicato è particolarmente complessa e controversa , ed un giudizio affrettato e magari sbagliato può compromettere la gestione stessa di un club.PersinoVenerdì scorso è stata riunita la Camera di Consiglio per esaminare nel dettaglio il caso, ma ad oggi ancora non è stata pubblicata la spiegazione nel merito della decisione presa dalla corte 15 giorni fa. Perché ogni parola va pesata, misurata, pensata.. Con Giraudo che adesso, col suo ricorso già accettato dalla Corte di Giustizia di Strasburgo, potrebbe anche riuscire a riaprire dopo 17 anni. Eventualità che, finora, alla FIGC nessuno ha mai preso in considerazione., tornato a chiedere “regole uguali per tutti”. Juventus e le altre.Giustizia e coerenza. Perché se la CAF usa prima il pugno duro sulla Juve e poi la FIGC non si costituisce parte civile nel processo che la riguarda qualcosa stona.