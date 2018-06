Il ritorno in Serie A del Parma, con una triplice promozione consecutiva da record dalla D in avanti, rischia di essere macchiato dal sospetto di un tentativo di illecito sportivo. Su questa ipotesi di reato sta indagando infatti la Procura della Federcalcio, che ha messo nel mirino la partita dell'ultimo turno di campionato tra i gialloblù e lo Spezia che, in concomitanza col pari tra Frosinone e Foggia, ha garantito il secondo posto in classifica e l'accesso diretto alla massima categoria senza passare dai playoff. Il match dello scorso 18 maggio fu vinto per 2-0 dagli uomini di D'Aversa ed è passato sotto la lente di ingrandimento degli ispettori federali, dopo che gli spezzini De Col e Masi, ascoltati al pari del team manager Leonar Pinto e dell'ad Luigi Micheli, hanno fornito la loro versione dei fatti su alcuni sms sospetti inviati dai calciatori del Parma Ceravolo e Calaiò.



Questi messaggi sono stati inviati 4 giorni prima della partita e vengono definitivi "ambigui" nel loro contenuto, una sorta di invito ai colleghi dello Spezia, senza più obiettivi di classifica, a non "esagerare" a livello di impegno. De Col e Masi hanno deciso di presentarsi spontaneamente per rendere le loro dichiarazioni ed evitare di incorrere nel rischio di incorrere nell'"omessa denuncia" e a questo punto diventa fondamentale sapere cosa hanno dichiarato agli investigatori anche i due autori dei messaggi incriminati, Calaiò e Ceravolo, a loro volta ascoltati ieri. Sulla vicenda vige il massimo riserbo, trattandosi di materia estremamente delicata; il confine tra l'archiviazione e l'apertura di un vero e proprio fascicolo, con la conseguente ipotesi del deferimento dei tesserati e dei club è molto labile. L'ipotesi di reato fa riferimento all'articolo 7 del codice di giustizia sportiva della FIGC, che definisce in questo modo l'illecito sportivo: "Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo".



In attesa di ulteriori sviluppi, il timore della Parma calcistica è quella dell'apertura di un processo sportivo che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe portare al coinvolgimento del club per responsabilità oggettiva, mettendo a rischio l'esito dell'ultimo campionato di Serie B e rimettendo in discussione il verdetto del campo, con i ducali secondi e il Frosinone, terzo solo per la peggiore differenza reti negli scontri diretti, costretto a disputare i playoff.