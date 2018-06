Molte leggende del calcio sono sbarcate in Friuli per sfidarsi… a golf! Tra i tanti che hanno partecipato per solidarietà all’evento Football Legends, organizzato dal Villaverde Hotel & Resort Wellness Spa & Golf, a pochissimi chilometri da Udine, c’era anche Gianfranco Zola.



Tanta la voglia di tornare in campo mostrata dall’ex tecnico tra le altre di Cagliari e Birmingham City e una speranza: un nuovo ciclo per il calcio italiano. Dal campo da calcio al green: Zola se la cava bene anche a golf.



Dove è nata questa sua passione?

"È una passione nata in Inghilterra quando quello scatenato di Vialli mi ha portato a giocare: è stato un amore a prima vista".



In questa tre giorni di golf per solidarietà hanno accettato l’invito molti ex campioni del calcio degli anni ’80-’90 e 2000: c’è nostalgia ripensando a quegli anni?

"Sicuramente oggi non è lo stesso calcio. Si vive di cicli e quello era un grande ciclo, il nostro campionato era il migliore, bisogna lavorare per tornare a quei livelli".



Oggi manca la qualità, un giocatore come lei. Vede in qualche giovane le potenzialità per essere il nuovo Zola?

"Non amo fare nomi, però è vero: mancano i giocatori con quelle caratteristiche e questo è dovuto probabilmente all’evoluzione dei sistemi di gioco. Il calcio, sia italiano sia mondiale, è cambiato e si è persa un po’ di qualità".



Qualità che proverà a riportare Mancini in azzurro: è l’uomo giusto?

"Lui ha le credenziali per fare bene ma non è solo una questione dell’allenatore, serve cambiare il sistema: senza giocatori di talento si fa poco. La strada è ancora lunga e Mancini, per quanto bravo, non può fare miracoli, servono i talenti".



Si spera, in questo senso, nelle seconde squadre.

"Ritengo sia un grande passo in avanti l’introduzione delle seconde squadre. Avere una palestra come la Serie C è fondamentale perché, così facendo, i giovani possono iniziare da subito a confrontarsi in campionati veri con avversari molto competitivi. Sì, se gestite con attenzione possono essere una soluzione".



Una battuta sul Parma: le ha fatto piacere la promozione in Serie A?

"Certamente. La società e la città meritano questa categoria. Sono tornati a casa".



Qual è il futuro di Gianfranco Zola?

"(Ride, ndr). Se me lo chiede adesso, non so cosa rispondere. Di sicuro ho tanta voglia di tornare e sono pronto per una nuova avventura".