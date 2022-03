Paulo Dybala è stato il primo giocatore della Juventus chiamato a testimoniare davanti ai pm torinesi nell'ambito dell'inchiesta Prisma, che ieri ha vissuto una tappa: Gazzetta.it riporta che l'attaccante argentino non èindagato, ma è stato convocato nel primo pomeriggio come persona informata sui fatti.



GLI SVILUPPI - La Joya alle 15 avrebbe dovuto partecipare alla sessione di allenamento di Allegri ma invece è arrivata in Tribunale: gli inquirenti vogliono fare luce sull'accordo fra società e calciatori del marzo 2020, per capire se dietro la riduzione degli stipendi nel periodo del primo lockdown possano nascondersi eventuali prove a supporto dell'ipotesi investigativa di falso in bilancio a carico del club. In seguito verranno ascoltati anche altri calciatori.