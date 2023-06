Il legale del capitano della Lazio Ciro Immobile ha inviato una richiesta di risarcimento danni all'azienda dei trasporti pubblici di Roma, in seguito allo scontro col tram del 16 aprile



LA RICHIESTA - L'avvocato Erdis Doraci, che rappresenta l'attaccante, ha inviato una richiesta di risarcimento danni all'Atac (l'azienda che si occupa della mobilità di Roma Capitale), proprietaria del tram numero 19 che lo scorso 16 aprile, intorno alle 7.45 di mattina, si è scontrato con il Land Rover Defender della punta biancoceleste. Al momento non sono ancora state riscontrate responsabilità del Comune di Roma, dell'Atac o dello stesso Immobile, nell'incidente in cui sono rimaste ferite 12 persone.