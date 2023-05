L'avvocato di Ciro Immobile, Erdis Doraci, tramite Instragram rende nota la posizione dell'attaccante della Lazio in merito alla vicenda dell'incidente stradale di un mese fa a Roma. Dopo la notizia di ieri della chiusura delle indagini, senza che sia emerso alcun presunto colpevole e senza alcuna denuncia da parte dell'azienda di trasporto pubblico romana, in una storia sul proprio profilo ufficiale il legale del bomber biancoceleste ha scritto:



“Le notizie di oggi confermano quanto dichiarato dal primo giorno dell’incidente, supportato dagli elementi di fatto e da quanto sostenuto fermamente dal mio assistito. Ad oggi quindi mancano elementi oggettivi di contestazione in capo a Ciro, il quale, non solo passava con il verde, ma aveva l’attenzione giusta alla guida che gli ha permesso di reagire sterzando subito evitando che ci fossero vittime. Continuo a pensare che anche il macchinista passasse con il verde. La polizia locale ha lavorato intensamente e correttamente, evitando, in linea con le disposizioni di legge, di “puntare il dito” in mancanza di elementi oggettivi certi. Il tutto si rimette a quello che ho sempre rimarcato, una questione civile da risolvere tra le parti e le compagnie di assicurazione, come tanti banali incidenti senza lesioni gravi che succedono purtroppo quotidianamente sulle strade”..