Ai microfoni di ESPN è intervenuto oggi il papà di Santiago Gimenez, che non ha nascosto il desiderio di vedere il figlio in un top club d'Europa. Il calciatore del Feyenoord è finito nel mirino della Lazio, come possibile obiettivo estivo per l'attacco. Suo padre però sembrerebbe preferire altre mete, più altisonanti per lui:



"Magari fosse acquistato dal Real Madrid! Ma è difficile che una quadra come il Real tesseri un ragazzo di ventidue anni quando davanti hanno già Benzema. Se arrivasse un'offerta però sarebbe davvero difficile dire no. L'intento del Feyenoord è quello di accettare offerte dai 30 milioni in su, mi pare di capire. A me piacerebbe anche se Santiago rimanesse al Feyenoord un altro anno o due, per consolidarsi. La decisione migliore sul suo futuro però spetta a lui. Capisco che il suo processo di adattamento al calcio europeo sia ancora in corso, anche se sta andando bene. Ha bisogno di migliorare ancora tante cose, tutti aspetti che abbiamo molto chiari".