Non si spengono le polemiche per l'incidente stradale che ha coinvolto Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio non ha avuto grosse conseguenze fisiche e ora le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo prima della collisione tra la sua auto e il tram.



A far luce sulla vicenda è Marco S., tassista da 20 anni, intervistato da Il Messaggero. "Per me è davvero possibile che sia Immobile con il suv, che il conducente del tram 19 siano passati entrambi con il verde. Da qualche giorno evitavo di passare in quell'incrocio perché il semaforo non funzionava, c'erano delle anomalie evidenti che riguardavano le tempistiche. Un primo malfunzionamento consisteva nel segnalare il rosso per un lunghissimo tempo. Si stava fermi anche per venti minuti. Poi, però, succedeva anche qualcosa di opposto, ovvero che il verde durava appena due o tre secondi, poi ridiventava subito rosso".



"Ho sentito le parole di Immobile che proveniva dal lungotevere e ho letto quelle del tranviere che arrivava dalla preferenziale ed entrambi sembravano molto determinati nel sostenere di essere passati con il verde. Visto quello che ho sperimentato io e anche altri miei colleghi credo che possa essere accaduto realmente, non mi stupirebbe".