Un video testimonia il malfunzionamento del semaforo di Piazza delle Cinque Giornate a Roma. L'incrocio è quello dove Ciroha avuto l'due settimane fa. L'attaccante dellaha sempre sostenuto di essere passato con il verde, esattamente come l'autista del mezzo pubblico. Oggi Repubblica mostra alcune immagini sul proprio sito, girate da un tassista passato di lì una notte, chealle segnalazioni luminose stradali."Era la prima volta che notavo una cosa del genere, per questo sono andato a riprendere la registrazione della Dash cam del taxi e ho isolato i frame prima del semaforo" è il racconto che il testimone fa al quotidiano, riportato nella sezione romana del sito . "Non è pensabile che due autobus si buttino così sulla carreggiata veloce con il rosso.L’ho anche segnalato ai vigili un’ora dopo. Poi non mi è più ricapitato".