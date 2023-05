Tra le gare del turno infrasettimanale - 33ª giornata - c’è Lazio-Sassuolo, in programma mercoledì 3 alle 21. La partita visibile in tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e Dazn.



Le probabili formazioni



Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. All.: Dionisi.