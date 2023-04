Una disavventura notturna conclusasi per fortuna con nessuna conseguenza per il diretto interessato, ma con danni per migliaia di euro arrecati ad un noto locale del centro di Udine. Come riporta il Messaggero Veneto, il calciatore bianconero Destiny Udogie si sarebbe reso protagonista di un incidente a bordo della sua Mercedes, che ha finito per travolgere i tavolini esterni del White Bar di via via Tiberio Deciani.



"Sembra che sia scoppiata una bomba", ha commentato la titolare del bar. In attesa delle verifiche sulla dinamica dell'incidente, si apprende che i carabinieri hanno provveduto agli accertamenti del caso nei confronti di Udogie, di cui non sono stati resi tuttora i risultati.