Caos in Olanda. Nel giorno in cui i Paesi Bassi sono di nuovo in lockdown a causa della risalita repentina dei contagi Covid, la polizia di Rotterdam è dovuta intervenire con i cannoni ad acqua per disperdere diverse dozzine di teppisti travestiti da ultras vicino allo stadio De Kuip, poco prima della partita tra Feyenoord e Ajax, due squadre tra cui da sempre c'è acerrima rivalità, la più pesante del calcio olandese.



I FATTI - Secondo l'agenzia di stampa olandese ANP, l'autobus dell'Ajax è stato preso di mira da fumogeni e lancio di oggetti al suo arrivo allo stadio da alcuni tifosi del Feyenoord, che poi per inciso ha perso per 2-0 la sfida: un folto gruppo di 100-150 persone ha lanciato bottiglie e fumogeni contro la polizia che ha eseguito diversi fermi, dopo aver risposto con una carica.



IL CASO BERGHUIS E LA ROMA NEL 2015 - La partita, a porte chiuse per la pandemia, è stata intesita anche dal trasferimento di Steven Berghuis, dal Feyenoord all'Ajax, la scorsa estate. Una trattativa che i tifosi non hanno preso bene. Il Feyenoord è famoso per avere una tifoseria fra le più violente d'Europa: nel 2015 misero a soqquadro Piazza di Spagna e il centro storico di Roma prima della gara di Europa League contro i giallorossi.