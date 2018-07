Il Parma cerca un rinforzo per la trequarti e punta Saponara, in uscita dalla Fiorentina. Nuovi contatti in vista tra club per arrivare alla fumata bianca per l’ex Empoli entro la prossima settimana. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sul giocatore c’è anche l’Udinese, ma i friulani al momento sono indietro (non è infatti decollata l’idea dello scambio con De Paul, che ha chiesto la cessione ai bianconeri).



Scambio di documenti ieri tra Frosinone e Nac Breda per il trequartista olandese classe ‘95 Rai Vloet, in arrivo in Italia in queste ore per le visite e la firma con il club di Stirpe, che non si ferma. Per la fascia nuovi contatti col Palermo per Rispoli, piace anche Zampano (Pescara) ma resta un’alternativa. Per la porta continua la trattativa per Scuffet con l’Udinese (anche slegata dal possibile scambio con Bardi). Per la mediana il nome nuovo è quello di Hallfredsson dell’Udinese. Ufficiale il colpo Fidanza, attaccante diciassettenne che arriva a titolo definitivo dalla Lazio.