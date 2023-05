Zakaria Aboukhlal non si smentisce. L'esterno marocchino del Tolosa, dopo essersi rifiutato di scendere in campo domenica contro il Nantes per non dover indossare la maglia dedicata alla lotta contro l’omofobia, ha suscitato nuovamente scandalo per una frase rivolta all'assessora allo sport e vice-sindaco della città, Laurence Arribagé, durante la cerimonia per la vittoria della Coppa di Francia.



LA FRASE INCRIMINATA - Secondo quanto riportato da RMC Sport, Arribagé avrebbe chiesto un po’ di silenzio ai giocatori durante un suo discorso e Aboukhlal le avrebbe risposto così: "A casa mia le donne non parlano così agli uomini". Il club francese ha così deciso di aprire un’indagine interna e sospendere Aboukhlal.