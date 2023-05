Nuovo appuntamento conTramite il sito e il nostro canale Twitch si parla di calcio estero e non solo, con Alessandro Di Gioia e Federico Zanon. Storie, protagonisti, analisi e numeri, approfondimenti, curiosità del momento e quiz sul calcio di ieri e di oggi. Nella puntata di oggi analizziamo l'algoritmo vincente del Tolosa "cugino" del Milan, visto l'appartenenza a RedBird, fresco vincitore della Coppa di Francia, ma anche il Bayer Leverkusen "totale" di Xabi Alonso. Non solo: spazio anche a due talenti, uno del Villarreal e uno del Brighton di De Zerbi, già pronti per la Serie A.Seguite il podcast!